Développement personnel : L’impact et les enseignements de l’état d’esprit

La personne émotionnellement immature est esclave de sa colère, de son impatience et de son mauvais état d’esprit . Contrairement, la personne accomplie utilise une force émotionnelle : écoute, patience désir de comprendre et ouverture d’esprit.

Lorsque les relations sont tendues et chargées d’émotions, les conseils et tentatives d’enseignement peuvent apparaître comme une forme de jugement et de rejet. La meilleure approche, c’est d’être seul avec la personne et de lui parler avec compassion et compréhension. Cela demande patience , dépassement de soi et maturité émotionnelle.

Bien des gens empruntent des forces à leurs autorité, intellect ou émotions pour compenser un déséquilibre de caractère. Cette attitude a trois conséquences. D’abord, elle renforce leur propre dépendance à ces facteurs pour accomplir leurs missions. Ensuite, elle accentue la faiblesse des autres qui tendent à réagir par peur plutôt que par raisonnement. Enfin, cette attitude appauvrit les relations qui deviennent tendues; les gens sont sur la défensive, réfractaires à toute forme de collaboration.