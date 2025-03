Développement personnel : L’impact des soft skills sur la motivation et le bien-être au travail

Plus vous avez des responsabilités plus vous avez du pain sur la planche.Il faut alors avoir la capacité de jongler avec des dossiers hautement prioritaires et les mener à bien. Lorsque la liste des tâches s’allonge, vous pouvez agoniser ou vous organiser. Je préfère organiser. Voici un méthode efficace et simple de classer les tâches qui peut vous aider à les hierarchiser rapidement à tous moments. L’objectif est de determiner l’importance de la tâche et son degré d’urgence. Les gens inefficaces se jettent sur les tâches urgentes sans réfléchir.

Les personnes efficaces évaluent les deux facteurs pour chaque tâche et agissent en conséquence. Voici comment procéder :

-Importance majeure/urgence majeure: attaquez- vous à ces tâches d’abord.

– Importance majeure /urgence mineure: fixez une date limite de réalisation pour ces tâches que vous inserez dans votre horaire quotidien.

– Importance mineure/urgence majeure: : trouver des moyens rapides et efficaces pour accomplir ces tâches sans trop d’engagement s personnels.

-Importance mineure /urgence mineure: Si ces tâches peuvent être éliminées, alors débarassez -vous en.Si elles peuvent être déléguées, trouvez quelqu’un pour le faire. Si vous devez les faire, planifiez un bloc d’une heure pour vous y atteler, mais ne les planifiez jamais aux heures de ponite.

Revoir la liste des tâches et les évaluer par les critères d’urgence et d’importance est un moyen de vous aider à fixer des priorits à mettre les choses en ordre et de planifier votre journée. ” Une vie oû tout est permis sera une vie oû rien ne va bien.Développez votre leadership J. Maxwell

Doyen Ismaïla Mbaye