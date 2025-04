Développement Personnel : L’impact des bonnes et les mauvaises actions

Le Prophète Mohamad psl, dit ” la compassion ne peut accompagner une chose sans l’embellir”. Un jour un bedouin (urina) dans la mosquée, les gens ont voulu le frapper, le Prophéte dit alors” laissez- le et versez sur son (urine) des seaux d’eau . Les vertus aimées de Dieu sont l’Indulgence et la Compassion. Ceux qui contiennent leur colère et sont indulgents pour les hommes.

“Vous devez alléger et non accroître les difficultés. ” Facilitez les choses et ne les compliquez pas; Annoncez la bonne nouvelle aux hommes, ne les faites pas fuir”. Hadith consensuel.

Allah le Trés haut dit:” Les bonnes et les mauvaises actions ne sont pas équivalentes. Repousse celles -ci par celles-là et voila que celui qui te témoignait de l’hostilité devient semblable à un ami protecteur. ” Les deux vertus aimées par Dieu sont la Magnanimité et l’Indulgence”. L’ Envoyé de Dieu nous enseigne que ” quiconque est privé de compassion est privé de tout bien. “Facilitez les choses et ne les compliquez pas. Annoncez la bonne nouvelle aux hommes ne les faites pas fuir”.

Qu’ Allah nous facilite une bonne inspiration de cette noble attitude du Prophète Mohamad. Amine yarabbi.

Le Prophète Mohamad psl, nous enseigne que la Prière crée chez le croyant, le sens du devoir, l’aide à se purifier et le rapproche de Dieu, le Tout Puissant.

La Prière développe les qualités du fidèle et fait de lui, un reflet de la Lumière divine. La Prière accomplie régulièrement, ouvre la voie de l’excellence. On devient ainsi pétri de valeurs et meilleur, dans les domaines de la vie sociale et professionnelle. L’excellence est à la fois physique et mentale.On peut l’atteindre en faisant de bonnes œuvres et à travers les dévotions.

Enseignements spirituels du Prophète Mohamad.

Doyen Ismaela Mbaye