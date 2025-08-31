Développement Personnel : L’impact de l’amitié dans une relation humaine

Les bonnes relations humaines : une relation- amitié mariage, relation parent enfant sont des facteurs décisifs de bonheur. En ce qu’elles confortent et améliore : appartenance, sécurité amour estime de soi sentiment de sa propre valeur et finalement accomplissement de soi. Ces satisfactions ni les arbres ni la musique ni les films ne peuvent les apporter. Seul un autre être humain peut nous garantir respect protection et amour” l’homme est le reméde de l’homme” Kothie Barma Fall Philosophe sénégalais.

Les amitiés : aimer et être aimé.

Les bonnes amitiés entre époux, parents et enfants , collègues sont des paradigmes de bonnes relations interpersonnelles. Sincérité mutuelle, confiance, honnêteté et absence de défense permettent de se libérer des fardeaux émrionnels. Elles ont une valeur cathartique( purification de l’âme). Une amitié profonde favorise l’expression de passivité de relaxation, de compréhension tolérance voire de follies saines.. Parce que les gens se sont aimés et respectés en toute sincérité et non pour le paraître et le désir de plaire.