Développement personnel : Les principaux progrès des facteurs sociaux (Par doyen Ismaila Mbaye)

Les comparaisons vis à vis de nos enfants, nos collègues, et nos connaissances créent : frustrations, dévalorisation, jalousie et appauvrissent la relation. “Comparaison n’est pas raison ” . Nous ne pouvons pas trouver sens de nos valeurs et sérénité dans la comparaison qui souvent , provoque des sentiments de supériorité ou d’infériorité . Cela nourit le désir d’être supérieur aux autres tout en craignant de leur être inférieur. Conséquemment : vanité et mépris découragement et dégout de soi-même selon le cas.

La sérénité vient de la paix intérieure.Nous devons développer nos forces et nos capacités intérieures pour faire face aux situations.Apprendre à ne pas se laisser guider par l’opinion , le miroir social et à vivre sur des apparences pour impressionner. Il faut savoir se comparer uniquement à soi-même et non sur les progrès des autres. Concentrons nous sur nos propres progrès. Comparer les autres par rapport à leur propre potentiel et leurs efforts pour le réaliser. Faire preuve de patience compréhension et d’esprit collaboratif.