Développement personnel : Les principales fonctions des émotions dans le comportement humain

Certains réagissent parfois de manière trop émotive, se découragent et perdent leurs objectifs de vue. Tout cela ne fait qu’aggraver les choses. Les pensées inutiles leur envahissent l’esprit. Dieu a doté l’Homme d’une intelligence qui lui permet de choisir les réponses face aux situations et les comprendre. Ainsi au lieu de céder à la panique ou la peur, il arrive à voir une opportunité dans chaque problème et engage une action décisive plutôt que se laisser dominer par les émotions négatives . Les solutions courent après les problèmes…

Confier ses peines est un bon reméde. Un flot de paroles soulage le cœur de ses chagrins. La parole outre son caractère informatif, a aussi une dimension régulatrice des émotions. En parlant on subit moins la lourdeur des sentiments néfastes. Commencer par exprimer toute sa tristesse, son anxiété, sa colère ou tout sentiment négatif est un moyen efficace de verbaliser, de se libérer, de les partager avec des gens de confiance(surtout).

Évoquer ses tourments et en parler en toute liberté, à fortiori avec un sens de l’humour, démontre une capacité de courage, de dépassement de soi. Le risque vient surtout de parler pour ruminer la négativité. Parler suppose un partage , une réflexion et de l’affection car ” l’homme est le remède de l’homme” (Kocc Barma). La solitude provoque une accumulation des soucis pousse à une réaction grave au pire des cas, à une déprime. Développement personnel.