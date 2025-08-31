Développement Personnel : Compétence essentielle pour surmonter les défis, apprendre de ses erreurs et atteindre ses objectifs.

Lorsque les gens se concentrent sur les problèmes ils développent des pensées abstraites ,analytiques qui les maintiennent dans un état de rumination compulsive, constante. Ils attirent ainsi d’autres chercheurs de problèmes qui finalement deviennent le problème. Un individu qui ne voit que des problèmes dans la vie n’obtient que des problèmes. Les actions qui aggravent les problèmes : renoncer à une valeur- etrei angoissé- se culpabiliser-blâmer les autres – penser détenir la vérité.

En matière de résolution de problèmes Il faut un pragmatisme: état d’esprit positif, patience persévérance et agilité mentale.” Au milieu de la difficulté se trouve l’opportunité “(Einstein). Il y a toujours une réponse et une bonne réponse, celui qui la trouve devient non seulement un fantastique résolveur de problèmes, mais un agent de changement, porteur d’opportunités. Evitons d’être un combustible des problèmes. Chacun de nous porte deux sceaux l’un rempli d’essence, l’autre d’eau devant l’étincelle d’un problème.Faut-il verser de l’essence et créer un incendie ou faut-il y jeter de l’eau et l’éteindre?