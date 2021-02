Six (6) milliards de Fcfa, c’est la somme qui aurait été détournée durant la gestion du guichet unique des Aéroports du Sénégal. Principal accusé dans cette affaire, Doudou Ka, directeur général de AIBD SA, est sorti du silence.

Dans des propos rapportés par Source A, Doudou Ka accuse à son tour la société turque Lima-Aibd-Sumak (LAS), actuelle gestionnaire du guichet unique de la société les Aéroports du Sénégal (ADS), d’avoir détourné cet argent. «Ceci a duré trois ans et cela fait au moins 6 milliards Fcfa. Ce qui est un détournement de derniers publics. C’est l’AIBD qui doit collecter ces redevances. Et pour ce faire, l’AIBD doit être le propriétaire de tous les ADS», accuse-t-il, précisant que LAS ne verse plus de redevances depuis 2019.

Il ajoute que LAS collecte l’argent d’autrui pour l’utiliser pour son propre compte et qu’il a décelé plusieurs plusieurs dysfonctionnements dans la manière dont le guichet unique est géré par LAS. A noter que dans cette affaire, l’État du Sénégal est soupçonné de vouloir vendre les Aéroports du Sénégal (ADS) à AIBD SA et de récupérer le Guichet unique.