«Ma détermination s’est profondément renforcée…» : Les premiers mots de Badara Gadiaga à sa sortie de prison

Sorti de prison ce vendredi 12 décembre, Badara Gadiaga est rentré chez lui. Il a fait une brève déclaration une fois arrivé à son domicile.

«Après 154 jours de détention arbitraire, vécus comme otage politique, ma détermination ne s’est pas affaiblie. Au contraire, elle s’est profondément renforcée», a assuré le chroniqueur.

Réaffirmant qu’il n’y a pas d’alternative à la Justice, il a cependant précisé, qu’il «y a beaucoup de réformes à faire sur notre système judiciaire».

Au terme de sa déclaration, il a remercié les sénégalais, les hommes politiques, la société civile, les religieux, la diaspora, ses avocats, les chroniqueurs, ainsi que la presse sénégalaise à qui il a décerné «une mention spéciale».

«Je tiens à remercier particulièrement ma famille, mes amis, mes proches, mais aussi les sénégalais de la diaspora. Très prochainement je ferai une communication pour parler aux sénégalais», a-t-il promis.