Dernière minute: “Ils ont proposé 40 millions à ma sœur pour qu’elle accuse Ousmane Sonko”, le frère de Ndèye Khady Ndiaye

C’est un nouveau acteur qui est entré dans le très sensible dossier des présumés viols répétés dont est accusé le patron des Patriotes, Ousmane Sonko. Dans un entretien audio avec notre confrère, Pape Alé Niang, un homme se présentant au nom de Ousmane Ndiaye, qui se dit être grand frère de Ndèye Khady Ndiaye, a laissé entendre que la gérante du “Sweet Beauté Spa” fait face à des menaces réelles contre sa sécurité.

Aussi, Ousmane Ndiaye a fait savoir que des gens proches du palais ont appelé sa sœur pour lui demander de s’associer à Adja Sarr et conforter ses accusations à l’encontre de Ousmane Sonko, pour viols répétés. “Ils lui ont dit que si elle refusait, ils allaient faire venir des voyous pour brûler son domicile.” A confié Ousmane Ndiaye. Aussi, celui qui se dit être le grand-frère de Ndèye Khady Ndiaye a laissé entendre que le régime use du bâton et de la carotte pour amener sa sœur à collaborer avec l’accusatrice.

“Aussi, ils lui ont proposé 40 millions pour qu’elle corrobore les accusations de Adja Sarr. Mais, notre position est claire: nous n’avons pas besoin de cet argent obtenu par corruption pour faire de faux témoignages. Ce que ma sœur a dit est très clair. Elle ne sait rien de mauvais sur Ousmane Sonko. Et rien ne pourra lui faire changer d’avis.” A martelé le grand frère.

Se disant choqué par le procédé du régime, qui a fait convoquer sa sœur hier et l’a fait placer en garde à vue à la section de recherches, Ousmane Ndiaye a fait savoir à l’opinion que sa “sœur se portait bien” et ne souffrirait d’aucune pathologie. “Tout ce qui lui arrivera relèvera de la responsabilité entière de l’Etat. Sa sécurité lui incombe. Et ma sœur vient tout juste d’accoucher. Elle a un bébé d’un mois qu’elle laisse derrière en venant répondre à leur convocation.” A témoigné Ousmane Ndiaye.