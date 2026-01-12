« Un député qui ignore les règles n’a rien à faire à l’hémicycle »:Waly Diouf Bodiang tacle Anta Babacar Ngom

Lors d’une tournée dans le Walo, Anta Babacar Ngom a surpris l’opinion en appelant à la dissolution de l’Assemblée nationale. Ses propos ont rapidement suscité des réactions, notamment de la part de Waly Diouf Bodiang, directeur général du Port autonome de Dakar.

Selon M. Diouf, « réclamer la dissolution de l’Assemblée est une bêtise politique. Un député qui ne sait pas que l’Assemblée ne peut être dissoute actuellement n’a rien à faire à l’hémicycle. L’argent ne peut malheureusement pas régler certaines formes chroniques d’inintelligence ».