Démolition à Boucotte-Sindian : Le non-respect d’un accord financier par le maire Djibril Sonko réveille le dossier

Le dossier de la démolition du bâtiment situé à Boucotte-Sindian, dans la commune de Ziguinchor, connaît un nouveau rebondissement. Dix agents municipaux impliqués dans cette affaire ont été convoqués hier devant le parquet. Selon les informations recueillies, cette convocation fait suite au non-respect d’une partie des engagements pris par l’édile de la ville, Djibril Sonko.

Pour comprendre cette situation, il faut remonter au 14 août 2025. À cette époque, après une première incarcération consécutive à la plainte du propriétaire du bâtiment démoli, les agents avaient été libérés grâce à une médiation. Le maire Djibril Sonko, par l’intermédiaire de ses adjoints et de son avocat, s’était engagé auprès du plaignant à verser une compensation financière de six millions de FCFA, en plus de l’octroi d’un terrain.

Cependant, le volet financier de cet accord n’ayant pas été honoré dans les délais impartis, le parquet a décidé de rouvrir le dossier, entraînant la convocation immédiate des dix agents au cœur de la procédure.

D’après nos sources, l’affaire semble désormais sur le point d’être classée. Le maire a réitéré son engagement de procéder au paiement de la somme due dans les plus brefs délais. À l’issue de leur face-à-face avec le procureur, les dix agents ont été laissés libres de tout mouvement. Ils peuvent désormais espérer ne plus être inquiétés par cette affaire judiciaire, sous réserve de l’exécution finale du protocole par l’institution municipale.