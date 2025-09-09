Défaite et vandalisme : Soirée noire pour les Léopards, Sébastien Desabre sous le feu des critiques !

Le rêve s’est brutalement brisé au stade des Martyrs, ce mardi soir, où les Léopards de la République démocratique du Congo ont subi une véritable douche froide à domicile face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Venus en conquérants, les hommes d’Aliou Cissé ont arraché une victoire spectaculaire (3-2) qui a plongé Kinshasa dans la stupeur.

Pourtant, l’entame du match avait de quoi galvaniser les Congolais. Portés par un public survolté, les Léopards ont pris l’avantage en première période grâce à Cédric Bakambu (26ᵉ) et Yoane Wissa (33ᵉ). Mais Pape Guèye a rapidement réduit l’écart (39ᵉ), rappelant que les champions d’Afrique n’étaient pas venus en victimes expiatoires.

Au retour des vestiaires, le Sénégal a progressivement imposé sa loi. Nicolas Jackson a signé l’égalisation à la 53ᵉ minute, profitant d’un flottement défensif congolais. Et alors que le match semblait se diriger vers un nul honorable, Pape Matar Sarr a crucifié les Léopards à la 87ᵉ minute, laissant les supporters médusés et un banc congolais en plein désarroi.

Cette défaite a mis en lumière les limites du coaching de Sébastien Desabre, vivement critiqué pour ses choix tactiques jugés frileux et son incapacité à gérer l’avance acquise en première période. Les observateurs pointent un manque de réactivité et une gestion approximative des changements.

La soirée a également été ternie par des scènes de vandalisme dans les gradins. Déçus par le résultat, certains supporters ont laissé éclater leur colère en détruisant des infrastructures du stade des Martyrs, symbole du sport congolais. Des chaises ont été arrachées et réduites en éclats, témoignant d’une frustration collective face à un revers amer.

Au-delà de la défaite, cette rencontre restera comme un avertissement pour les Léopards : dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026, chaque erreur se paie cash.