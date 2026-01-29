La décision de la CAF : une double victoire éclante pour le Sénégal (Par Mbaye Jacques DIOP)

La décision de la Commission disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) est une consécration pour le Sénégal, qui a remporté une double victoire éclatante sur le plan sportif et juridique face au Maroc. Sur le terrain, les Lions de la Teranga ont dominé les Lions de l’Atlas, s’imposant 1-0 lors de la finale de la CAN 2025. Mais au-delà de cette victoire sportive, le Sénégal a également remporté une bataille juridique importante, la CAF ayant rejeté la plainte de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Les arguments irréfutables présentés par Me Seydou Diagne, le conseiller juridique de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), ont convaincu la commission disciplinaire de la CAF, qui a débouté la FRMF et a rejeté la réclamation introduite relative à des violations alléguées par la FSF des articles 82 et 84, de sa demande de forfait du Sénégal au profit de l’équipe marocaine en violation des articles 82 et 84 du Code disciplinaire de la CAF. Au lieu de cela, la commission a sanctionné les acteurs marocains impliqués dans les incidents, notamment Achraf Hakim et Ismaël Saïbari, qui ont écopé respectivement de deux matchs dont un avec sursis et de trois matchs, ainsi que de la FRMF qui écopent d’une amende globale de 415 000 dollars US, soit environ 230 umillions de nos francs

Cette seconde victoire du Sénégal face au Maroc sera une pilule difficile à avaler pour la FRMF et son président, Fouzi Lekjaa, premier vice-président de la CAF. Il est d’ailleurs intéressant de noter que le verdict a été retardé en raison des pressions exercées par certains membres de la commission disciplinaire, qui souhaitaient retirer au Sénégal son titre continental pour plaire à Fouzi Lekjaa.

Maintenant, il reste à voir si le Maroc va recourir au jury d’appel pour contester ce verdict qui confirme la double victoire du Sénégal. Quoi qu’il en soit, les Lions de la Teranga ont déjà célébré leur titre de champions d’Afrique, et leur victoire juridique est une consécration supplémentaire pour l’équipe et pour le football sénégalais.

Mbaye Jacques DIOP

Journaliste sportif, Enseignant-chercheur au BEM, Administrateur plateformes Club des Experts Sportifs & Globe Sports