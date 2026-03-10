Décès de Lamine Mboup : voici le programme complet de ses obsèques

Kéwoulo annonce avec tristesse le décès de Lamine Mboup, ancien international sénégalais et ex-joueur de la Jeanne d’Arc de Dakar, survenu le 10 mars 2026 à Dakar.

Le programme de ses obsèques a été communiqué : la levée du corps aura lieu à 14h à l’Hôpital Idrissa Pouye, suivie de son inhumation dans la ville sainte de Tivaouane.

La Fédération Sénégalaise de Football présente ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de la famille du football sénégalais.