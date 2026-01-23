    Décès de de Christian Valantin :le Sénégal perd l’un des derniers piliers de l’époque Senghor

    Par
    Binta Gaye
    -

    Le Sénégal et le monde diplomatique sont en deuil après le décès de Christian Valantin, survenu hier à Paris à l’âge de 96 ans. Fils de Marc et de Madeleine Guillabert, cet illustre Saint-Louisien était l’un des derniers grands témoins de l’ère senghorienne. Né en 1929 dans la vieille ville, il y a effectué ses études primaires et secondaires au Lycée Faidherbe avant d’obtenir sa licence en droit en 1954.

    Sa trajectoire exceptionnelle l’a conduit à mener de front une carrière administrative et politique de premier plan. Dès l’aube des indépendances, il a servi comme chef de cabinet de Léopold Sédar Senghor, alors que ce dernier présidait l’Assemblée Fédérale du Mali entre 1959 et 1960. Il a ensuite exercé les fonctions de Gouverneur de la Région de Thiès de 1961 à 1962, avant de retrouver la Présidence de la République du Sénégal en tant que directeur de cabinet du Chef de l’État de 1966 à 1968.

    Figure centrale du parlementarisme sénégalais, Christian Valantin a siégé comme député sans interruption de 1968 à 2000, occupant notamment le poste de premier vice-président de l’Assemblée Nationale au cours de ses sept dernières années de mandat. Son influence s’est également étendue sur la scène internationale à travers son engagement pour la Francophonie. Il fut le représentant personnel du Président de la République au Conseil Permanent de la Francophonie de 1986 à 2000, puis conseiller personnel du Secrétaire général de l’organisation en 2007. Avec sa disparition, le Sénégal voit s’éteindre une mémoire vivante de son histoire institutionnelle et diplomatique.

