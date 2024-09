Décès Amadou Mahtar Mbow : La réaction à chaud de Macky Sall

Les réactions s’enchaînent depuis l’annonce de la disparition du professeur Amadou Mahtar Mbow. L’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a réagi à la nouvelle. Voici son texte.



“J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu d’Amadou Mahtar Mbow, ancien ministre et ancien directeur général de l’UNESCO. Professeur Mbow a traversé la vie utilement. Le patriarche, centenaire, généreux et serviable, profondément pénétré des valeurs de la Nation, a consacré sa vie au bien de l’humanité. Sa contribution au développement de l’éducation, de la science et de la culture à l’échelle mondiale est significative. Son leadership et les initiatives qu’il a lancées ont façonné des générations et continueront d’influencer les politiques publiques, témoignant ainsi de sa vision à long terme pour un monde plus inclusif et éclairé.

Je présente mes condoléances sincères à sa famille, aux étudiants et au personnel de l’université qui porte son nom ainsi qu’au peuple sénégalais.”