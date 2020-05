Décès à domicile de Covid-19 : « Il atteste de la sous-évaluation du nombre de personnes porteuses de ce virus », (Dr Signaté)

Docteur Boubacar Signaté de Sos médecin signale : « Les décès à domicile avec diagnostic positif de Covid-19 relèvent de la circulation active et invisible du virus dans nos populations. Il atteste également de la sous-évaluation du nombre de personnes porteuses de ce virus ».

En effet, depuis quelques temps, le coronavirus fait des victimes en dehors des sites de traitement des épidémies (Cte). Ainsi, il s’interroge sur la Rfm : « Est-ce que la Covid-19 est responsable de ces décès à domicile ou les personnes sont mortes d’autres causes et un test s’est en plus révélé positif ? Est-ce qu’il y a une hausse subite du nombre de décès à domicile depuis le depuis de cette pandémie notamment celui des personnes âgées ou présentant des pathologies chroniques les rendant vulnérables ? ».

« Un dépistage plus large pour remonter toute la chaîne de contamination »

Sur ce, le médecin a indiqué qu’on ne connaît pas très bien. « Mais on suppose qu’une personne décédée reste contagieuse d’où toutes les précautions prises par le personnel sanitaire et toute la chaine funéraire lors de la manipulation du défunt. Il ne faut pas oublier non plus que la personne, de son vivant, était aussi contagieuse. Elle a été contaminée par son entourage ou alors il a pu, le temps de sa maladie,de contaminer ses proches ».

Donc, insiste Dr Signaté, il y a un dépistage beaucoup plus large qui doit être réalisé pour remonter toute la chaîne de contamination. Aussi, conseille-t-il, il faut associer à la lutte tous les médecins y compris ceux qui ont leurs cabinets appelés encore médecins de villes.