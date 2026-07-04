Débâcle des Lions : Ferdinand Coly sort du silence : « J’ai l’impression qu’on est… »

Dans un entretien accordé à L’Observateur, l’ancien international sénégalais Ferdinand Coly dresse un constat sévère après l’élimination des Lions au Mondial. Il dit ressentir une profonde amertume face à ce qu’il considère comme un recul du football sénégalais. « Avec tous les efforts consentis pendant toutes ces années, tous les acquis, j’ai l’impression qu’on est revenu en arrière. C’est un recul », déclare-t-il, estimant que le Sénégal et la Tunisie sont les deux seules sélections africaines à avoir régressé au cours de la compétition.

L’ancien Lion dénonce d’abord ce qu’il qualifie d’amateurisme dans la gestion de l’équipe nationale. Il s’étonne que Pape Thiaw ait dirigé l’équipe lors d’une Coupe du monde sans avoir signé de contrat et critique les tensions financières survenues à quelques heures d’un match. À ses yeux, la sortie médiatique de Pape Gueye est également le signe d’un malaise profond. « Un joueur qui sort de ses gonds, ce n’est pas innocent », affirme-t-il, estimant qu’un tel climat est incompatible avec les exigences du très haut niveau.

Enfin, Ferdinand Coly remet également en question plusieurs choix du sélectionneur. Il juge que la gestion du retour de blessure de Kalidou Koulibaly a été une erreur, rappelant que le capitaine n’avait plus disputé le moindre match depuis deux mois avant le Mondial. « Koulibaly diminué ne peut rien apporter », soutient-il. Il regrette par ailleurs que, parmi les défenseurs centraux convoqués, seul Moussa Niakhaté disposait d’un véritable rythme de compétition, et que le jeune Mamadou Sarr n’ait pas bénéficié de davantage de temps de jeu.