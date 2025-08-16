« Pas de réconciliation avec ceux qui ont mangé les 766 milliards »: Guy Marius Sagna exige justice

Le député et activiste Guy Marius Sagna a exprimé une nouvelle fois sa détermination à exiger justice dans l’affaire du plan décennal de lutte contre les inondations (2012-2022), dont le coût global était estimé à 766 milliards de francs CFA.

Dans une publication sur sa page Facebook, Guy a dénoncé ce qu’il considère comme une spoliation des ressources publiques destinées à soulager les populations touchées par les inondations.

« Il ne peut pas y avoir de réconciliation avec ceux qui ont mangé les 766 milliards de francs CFA des populations pour le plan décennal de lutte contre les inondations. Nous n’accepterons aucune réconciliation qui passe ces 766 milliards et tous les autres milliards des autres secteurs et les vies assassinées par pertes et profits. Justice par force ! », a-t-il écrit.

Le plan décennal (2012-2022), lancé sous l’ancien régime de Macky SALL, visait à réduire durablement l’impact des inondations récurrentes au Sénégal, à travers des investissements en assainissement, drainage et relogement des sinistrés. Toutefois, son exécution a souvent été critiquée pour son manque de transparence et l’insuffisance des résultats sur le terrain.

Pour Guy Marius Sagna, aucune initiative politique de réconciliation nationale ne peut aboutir sans que la lumière ne soit faite sur l’utilisation de ces ressources et sur d’autres dossiers financiers sensibles.