De Dakar à Paris via la Gambie : les zones d’ombre de la fuite de Madiambal Diagne

Selon le quotidien Libération , le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne, activement recherché par la Division des Investigations Criminelles (DIC), aurait quitté le Sénégal dans des circonstances jugées « troubles ». D’après les informations relayées, il aurait réussi à rallier Paris en passant par la Gambie, malgré les restrictions qui pesaient sur lui.

Le journal rapporte également que l’un de ses contacts, présenté comme un « marabout », a été arrêté à Thiès puis transféré à Dakar. Toujours selon la même source, deux fils de Madiambal Diagne, cités dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), ont été placés en garde à vue. L’un d’eux aurait été interpellé à Karang alors qu’il se trouvait à bord d’une moto Jakarta, transportant un sac d’habits et une somme estimée à un million de francs CFA.