Dakar : le tribunal ordonne l’internement d’Azoura Fall au centre psychiatrique de Thiaroye

Sur saisine du procureur de la République, le président du Tribunal de grande instance de Dakar a ordonné l’internement d’Assane Guèye, alias Azoura Fall, au centre psychiatrique de Thiaroye, selon des informations rapportées par MF Info.

S’agissant de son ami, Serigne Saliou Fall, il a été placé sous mandat de dépôt. Le prévenu sera jugé ce vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour abandon de véhicule à un tiers non titulaire d’un permis de conduire et complicité de coups et blessures involontaires.

Pour rappel, Azoura Fall est impliqué dans un accident de la circulation survenu aux environs de 4 heures du matin. Interpellé par les forces de l’ordre, il est poursuivi pour défaut de permis de conduire et blessures involontaires.

Son ami Serigne Saliou Fall, propriétaire du véhicule de marque Volkswagen qu’il conduisait au moment des faits, a également été arrêté. Il lui est reproché d’avoir confié son véhicule à une personne ne disposant pas de permis de conduire.

Les deux hommes ont été présentés mardi au procureur près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, avant de faire l’objet d’un retour de parquet. L’internement d’Azoura Fall au centre psychiatrique de Thiaroye a ensuite été ordonné par le président du tribunal.