Diplomatie : Dakar somme Biram Dah Abeid de cesser toute activité politique sur son sol

Selon des informations rapportées par le média mauritanien Al Akhbar, le ministère sénégalais de l’Intérieur a enjoint le député mauritanien Biram Dah Abeid de suspendre ses activités politiques sur le territoire sénégalais. Cette décision ferait suite à une plainte officielle du gouvernement mauritanien, adressée aux autorités de Dakar.

D’après Al Akhbar, cette demande aurait été formulée à l’issue d’un entretien entre l’ambassadeur de Mauritanie à Dakar, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, et le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. Nouakchott aurait exprimé son profond mécontentement face à l’engagement politique jugé « nuisible » de Biram Dah Abeid depuis le Sénégal.

Le député aurait été convoqué mercredi dernier par la police des frontières sénégalaises, qui l’a informé du souhait du ministre de l’Intérieur de le rencontrer. L’entrevue s’est tenue ce vendredi, en présence de plusieurs hauts responsables de la sécurité, dont le Directeur général de la sécurité intérieure et le Directeur de la police des frontières.

Au cours de cet échange, le ministre de l’Intérieur aurait expliqué à Biram Dah Abeid que ses récentes activités politiques créaient une gêne diplomatique, désormais jugée intolérable par les autorités sénégalaises, soucieuses de préserver leurs relations avec Nouakchott.

En réaction, Biram Dah Abeid a réaffirmé son attachement au respect des lois tant au Sénégal qu’en Mauritanie. Il a rappelé qu’il se rend régulièrement à Dakar sans jamais avoir été inquiété jusqu’ici par les autorités.

Cette affaire met en exergue la délicatesse des relations entre le Sénégal et la Mauritanie, deux pays liés par une histoire et une géographie communes, mais parfois émaillés de tensions, notamment autour de la question des exilés politiques et de la défense des droits humains.