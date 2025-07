Dakar et Nouakchott actent la levée des restrictions sur la libre circulation des personnes et des biens

Le ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé et son homologue mauritanien de l’Equipement et des Transports, Ely Ould Veirik, ont signé vendredi dans la ville transfrontalière de Rosso, en Mauritanie, une convention de transport routier actant l’entrée en vigueur de la mesure de levée des restrictions qui entravent la libre circulation des personnes, des biens et des services de part et d’autre de la frontière entre les deux pays, a constaté l’APS.

Cet accord avait été paraphé par les chefs de gouvernement du Sénégal et de la République islamique de Mauritanie à l’occasion d’une visite de travail effectuée par le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, entre le 12 et le 14 janvier, à Nouakchott.

”Les deux premiers ministres nous ont instruits de rendre effectif l’accord de transport routier qui lie les deux pays, et donc mettre fin à la pratique de la rupture de charges. Celle-ci va lever les restrictions de transport entre les deux pays’’, a dit le ministre Yankhoba Dièmé à l’occasion d’une cérémonie de déclaration conjointe entre les deux ministres.

Cette déclaration, selon Yankhoba Dièmé et Ely Ould Veirik, marque l’entrée en vigueur de la convention de transport routier des personnes et des biens, à travers la suppression de la pratique de la rupture de charges à la frontière.

Il fait savoir qu’un comité technique et mixte regroupant des représentants des chargeurs, des transporteurs ont travaillé pour arriver à un ‘’consensus nécessaire’’.

Yankhoba Dièmé invite les services techniques de deux ministères, les Forces de défenses et de sécurité (FDS), les services des douanes et tous les acteurs du transport à s’approprier cet accord.

Il a également appelé ces derniers à travailler à donner un plein succès à cet accord, sous la supervision des autorités administratives compétentes et le concours habituel des élus territoriaux.

Ely Ould Veirik a, de son côté salué la signature de cette convention qui ”constitue une avancée significative’’ dans le processus de consolidation des relations bilatérales.

”Cette convention traduit fidèlement la vision ambitieuse partagée par les dirigeants des deux pays et orientée vers la facilitation de la circulation des biens et des personnes et la levée des barrières au bénéfice des deux pays, a-t-il soutenu.

Cet accord s’inscrit dans la lignée de celui récemment signé par les deux pays le 2 juin 2025 et qui vise à faciliter la mobilité des citoyens des deux pays sans sacrifier aux exigences de sécurité et d’identification.

L’accord porte sur les conditions d’entrée, de séjour et d’établissement. Il encadre les conditions d’entrée à travers des dispositions clés sur le passage obligatoire par un point d’entrée officiel (un poste-frontière reconnu) et la présentation d’une carte nationale d’Identité (CNI) ou d’un passeport en cours de validité.

Dans le domaine économique, les deux pays collaborent activement dans l’exploitation du gaz naturel issu du gisement Grande Tortue Ahmeyim, situé dans les eaux maritimes du Sénégal et de la Mauritanie à travers un partage des revenus et du produit en nature.

Avec Aps