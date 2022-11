Meta et Smart Ecosystem for Women (SEW) ont organisé vendredi, à Dakar, le forum du programme #SheMeansBusiness, présentant les outils numériques comme un puissant levier au service de l’inclusion économique des femmes au Sénégal. Cet événement fut l’occasion de célébrer les femmes entrepreneures ainsi que la Téranga, un principe propre à la culture sénégalaise et une source de création de valeur par les femmes. Ces chefs d’entreprises féminines ont utilisé les plateformes Meta afin d’améliorer leur performance, notamment en les aidant à s’autonomiser, à se faire connaître davantage et à conquérir de nouveaux marchés.

La première partie de cette journée fut l’objet d’une Masterclass visant à former 300 nouvelles femmes. Cette dernière a été organisée à CanalOlympiaTéranga et a offert un espace de training et de partage de bonnes pratiques. Au cours de cette session, des formateurs certifiés par Meta, ont montré aux participantes comment améliorer la performance de leurs entreprises grâce à l’exploitation des fonctionnalités des plateformes Meta – Facebook, Instagram et WhatsApp.

La deuxième partie de la journée a été réservée pour sa part au Showcase #SheMeansBusiness, une rencontre qui a offert aux femmes entrepreneuses ainsi qu’aux acteurs de l’écosystème, une plateforme d’expression pour mettre en lumière plusieurs initiatives économiques féminines dans divers secteurs d’activités. Parmi les intervenantes, les fondatrices de plusieurs entreprises – Arka Concept Store, la chaîne de boulangerie-pâtisserie Réseau Mburu, le centre de danse urbaine The Dance Hall, ainsi que l’institut de beauté Onglemania et l’école de formation Fantaisika -, ont témoigné de leurs expériences de l’utilisation du numérique pour développer et promouvoir leurs business.

Les partenaires institutionnels, notamment le Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) et l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), sont intervenus afin de donner des orientations et réitérer leur soutien. En effet, les ateliers, les discours et les discussions organisés, ont permis aux différentes parties prenantes de souligner l’importance de l’accompagnement des femmes entrepreneuses. Aussi, cette rencontre a proposé des ateliers portant sur la création de valeur et de contenu au féminin par les femmes, ainsi que sur le rôle crucial des plateformes digitales dans le monde des affaires.