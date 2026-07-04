Dakar : la Brigade régionale de l’Hygiène lance l’opération « FOFFY 2 » contre l’eau en sachet exposée au soleil

La Brigade régionale de l’Hygiène de Dakar a officiellement lancé l’opération « FOFFY 2 », une vaste campagne destinée à lutter contre les mauvaises pratiques dans la production et la commercialisation de l’eau en sachet. Cette initiative vise principalement à identifier les unités de fabrication non conformes et à mettre fin à l’exposition des sachets d’eau au soleil sur les lieux de vente.

Le lancement de cette opération est intervenu ce vendredi 3 juillet 2026, sous la conduite du capitaine Idrissa Ndiaye, chef de la Brigade régionale de l’Hygiène de Dakar. Selon une note publiée sur la page Facebook de la Brigade, cette campagne poursuit un double objectif : dénicher les fabriques d’eau en sachet opérant en dehors des normes sanitaires et faire cesser l’exposition des sachets d’eau aux rayons du soleil, une pratique largement répandue dans plusieurs quartiers de la capitale.

Cette opération s’inscrit dans un contexte marqué par de nombreuses alertes sur les risques sanitaires liés à l’exposition prolongée des sachets d’eau à de fortes températures. Plusieurs spécialistes de la santé publique recommandent en effet un stockage à l’abri de la chaleur afin de préserver la qualité de l’eau destinée à la consommation.

À travers « FOFFY 2 », les services d’hygiène entendent renforcer les contrôles sur le terrain, sensibiliser les fabricants et les commerçants au respect des normes en vigueur, mais également sanctionner les contrevenants lorsque des infractions seront constatées.

Les autorités sanitaires invitent ainsi les vendeurs à adopter de meilleures conditions de conservation de l’eau en sachet et appellent les consommateurs à faire preuve de vigilance en privilégiant des produits correctement stockés, afin de limiter les risques pour leur santé.

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