Croissant lunaire annonçant le Ramadan 2026 : L’annonce de l’Arabie Saoudite est tombée

L’Arabie Saoudite, qui procédait ce jour à l’observation du croissant lunaire, a annoncé avoir aperçu l’astre annonçant le début du mois de ramadan. Par conséquent, le pays arabe débutera le mois béni ce mercredi.

« La Haute Cour de Justice d’Arabie Saoudite annonce que le croissant lunaire annonçant l’entrée du mois de Ramadan 1447-2026 a été aperçu, par conséquent, mercredi 18 février 2026 sera le 1er jour du mois béni », lit-on de l’organisation saoudienne habilitée pour l’observation du croissant lunaire.

Pour le Sénégal, l’observation du croissant lunaire aura lieu ce mardi soir. S’il est aperçu, le Ramadan débutera demain. Sinon, le jeudi 19 février sera considéré comme le premier jour du mois béni.