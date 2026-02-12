Crise dans les universités : le procureur pose un acte fort

Au sujet de la crise dans les universités publiques, les appels à l’apaisement semblent porter leurs fruits. Tard dans la soirée, ce mercredi, le procureur de la République a ordonné la libération de 97 étudiants arrêtés dans le cadre de la répression des manifestations qui ont secoué l’UCAD et conduit à la mort de leur camarade Abdoulaye Bâ.

Les Échos, qui donne l’information, rapporte que parmi les personnes arrêtées figure le président de l’Amicale des étudiants de la Faculté de médecine, celle du défunt. «Seuls trois étudiants, tous des leaders, ont été retenus. Et selon nos informations, c’est pour des vérifications», complète le journal.