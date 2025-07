Crise de la dette cachée: Le FMI « fouille dans Mazars » et annonce une…

Julie Kozack, directrice de la communication du Fonds monétaire international (FMI), a détaillé l’état des discussions entre le FMI et le Sénégal concernant les données économiques erronées et les décaissements suspendus, lors d’un point de presse. « Le FMI reste étroitement engagé avec le Sénégal », a déclaré Mme Kozack, soulignant l’engagement continu de l’institution à accompagner le pays dans la résolution de la crise de la dette cachée révélée par des audits récents.

Le Sénégal fait face à une crise financière majeure après la découverte d’une sous-déclaration significative des déficits budgétaires et de la dette publique sous l’administration précédente. Un audit ordonné par le président, Bassirou Diomaye Faye, a montré que le déficit budgétaire à la fin de 2023 dépassait 10 % du PIB, contre 5 % initialement déclarés. De plus, un rapport de février 2025 de la Cour des comptes a révélé que l’encours total de la dette atteignait 99,7 % du PIB, bien au-delà des 74,4 % rapportés précédemment. Ce décalage, lié à des prêts cachés estimés entre 7 et 13 milliards de dollars, a entraîné la suspension de la facilité de crédit de 1,8 milliard de dollars convenue avec le FMI en juin 2023.

Mme Kozack a évoqué une réunion clé le 9 juillet 2025 entre la première directrice générale adjointe du FMI, Gita Gopinath, et le président Faye à Washington, D.C. « Comme cela a été noté, la première directrice générale adjointe Gita Gopinath a rencontré le président Bassirou Faye lors de sa visite à Washington, D.C. le 9 juillet », a-t-elle indiqué. Elle a ajouté : « Notre première directrice générale adjointe, Gopinath, a souligné le soutien continu du FMI, alors que le Sénégal travaille à résoudre la question des données erronées. Et le président a réaffirmé l’engagement ferme de son gouvernement en faveur de la transparence et des réformes. »

Pour faire avancer les discussions, une mission du personnel du FMI est prévue à Dakar. « Une équipe du personnel du FMI se rendra à Dakar. La mission est provisoirement prévue pour fin août », a annoncé Mme Kozack. Elle a précisé les objectifs de cette mission : « Le but de la mission sera de discuter des étapes nécessaires pour présenter le cas des données erronées à notre Conseil d’administration. Et l’équipe profitera également de l’occasion pour entamer des discussions sur les contours d’un nouveau programme soutenu par le FMI pour le Sénégal. » Elle a ajouté que le FMI travaille en étroite collaboration avec les autorités sénégalaises pour concevoir des mesures correctives : « Nous travaillons également en étroite collaboration avec les autorités pour concevoir des actions correctives visant à traiter les causes profondes des erreurs de déclaration et, bien sûr, à renforcer le développement des capacités au Sénégal. »

Concernant l’audit réalisé par Forvis Mazars, Mme Kozack a confirmé que le FMI a reçu un inventaire préliminaire de la dette. « Ce que je peux partager, c’est que nous avons reçu un inventaire préliminaire de la dette préparé par Forvis Mazars. Notre personnel du FMI examine actuellement ce rapport et toutes les informations en détail », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté : « L’évaluation préliminaire dans le rapport est globalement conforme aux attentes, et la validation finale est en cours. »

Cet audit s’inscrit dans les efforts du Sénégal pour réconcilier ses données financières après la découverte de dettes cachées, estimées par le FMI à 11,3 milliards de dollars à la fin de 2023, incluant les dettes des entreprises publiques. L’agence S&P Global Ratings, quant à elle, a évalué la dette cachée à environ 13 milliards de dollars, ce qui a conduit à une dégradation de la note de crédit du Sénégal à « B- » avec une perspective négative en juillet 2025. L’agence a pointé un ratio dette/PIB de 118 %, le plus élevé parmi les pays africains dans la catégorie « B », et a averti des pressions financières accrues dues à des besoins de financement plus élevés que prévu et à d’importants paiements de dettes prévus pour 2026.

Cette dégradation a exacerbé les difficultés financières du Sénégal, avec une perte d’environ un quart de la valeur de ses obligations souveraines depuis septembre 2024, date de la révélation des données erronées. Cependant, les obligations sénégalaises ont connu un rebond en juillet 2025 après l’annonce par le gouvernement d’un recalcul de l’économie, susceptible de réduire le ratio dette/PIB à un niveau plus acceptable pour le FMI. Le gouvernement prévoit également de centraliser la gestion de la dette publique et de renforcer les contrôles sur les projets financés à l’étranger pour restaurer la confiance des investisseurs.

Les investisseurs attendent avec impatience une décision du Conseil d’administration du FMI sur une dérogation pour les erreurs de déclaration, qui permettrait de reprendre les négociations pour un nouveau programme. Interrogée sur un possible calendrier pour septembre 2025, Mme Kozack n’a pas confirmé de date précise, déclarant : « Pour l’instant, je n’ai pas de détails supplémentaires à partager avec vous, mais certainement, une fois qu’un accord au niveau du personnel sera atteint, nous communiquerons, y compris sur le calendrier potentiel pour une discussion formelle au Conseil. »

Les résultats de la mission d’août et la décision du Conseil sur la dérogation seront cruciaux pour l’avenir financier du pays.