Au lendemain des violences survenues à Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé une riposte d’envergure. Le gouvernement envisage l’installation d’un commissariat au sein du campus afin d’y maintenir une présence sécuritaire permanente. Au-delà du maintien de l’ordre, l’exécutif réfléchit à une refonte structurelle de l’université, évoquant même une possible délocalisation partielle pour désengorger un site jugé saturé et repenser son modèle de performance académique.

Mais pendant que l’Etat affiche sa fermeté, la tension reste vive sur le terrain.

Le Collectif des amicales de l’UCAD s’insurge contre la décision du Centre des œuvres universitaires de Dakar de rouvrir les campus sociaux tout en maintenant fermés certains pavillons, laissant des milliers d’étudiants sans solution de relogement. Malgré leur colère, les représentants estudiantins appellent à la reprise des cours pour éviter un nouveau retard académique, tout en annonçant des actions publiques afin de défendre les droits et les conditions de vie des résidents universitaires.