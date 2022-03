Ouverte le lundi 14 mars dernier, la première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Louga a jugé vendredi sa dernière affaire inscrite au rôle. En effet, durant presque une semaine, 13 dossiers (deux ont été renvoyés à la prochaine session) impliquant une vingtaine d’accusés et autant de parties civiles ont été vidés par cette juridiction siégeant en matière criminelle et en premier ressort. La peine la plus lourde a été prononcée à l’endroit de Ousmane Sow, poursuivi pour assassinat sur Hamadou Sow, son cousin de 04 ans. L’accusé qui avait découpé en morceaux sa victime (le 28 avril 2020) a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette lourde peine infligée à ce multirécidiviste est bien appréciée par Cheikh Sow, le père de l’enfant sauvagement tué à coups de machette. Alors, interrogé à sa sortie de la salle d’audience, ce bout d’homme de teint clair, portant le masque des jours d’enterrement, cache mal ses sentiments.

«Hamadou Sow était mon fils unique…»

Les yeux larmoyants, Cheikh Sow, entouré par une foule immense qui lui témoignait sa compassion, s’est fait violence pour commencer à raconter le drame qui le ronge depuis la mort abjecte de son unique enfant. Il témoigne d’une voix éplorée : « Mon neveu Ousmane Sow a tué mon enfant. Il l’a découpé. Je n’oublierai jamais cette scène atroce. Mon fils était allongé à même le sol, les bras séparés de son corps, la poitrine littéralement broyée. L’endroit où il était couché était couvert de sang. Imaginez le sentiment qui doit animer un père de famille, de retour à la maison en tenant entre ses mains un cadeau (un sachet de biscuit) pour son enfant et qui tombe sur le cadavre de celui-ci. Vraiment, je n’oublierai jamais cette scène horrible. Depuis, les images me hantent. Parfois, je passe une nuit entière sans fermer l’œil. Hamadou était mon fils unique. J’ai fait une dizaine de mariage mais je n’avais qu’un seul enfant. Moi aussi, je suis le fils unique de ma maman. Je n’ai ni frère ni sœur. Je tiens également à préciser que ma femme passe tout son temps à pleurer. Elle a failli devenir folle. Même ce matin, lorsque je quittais le village pour venir au tribunal, elle pleurait à chaudes larmes. Mon neveu, Ousmane Sow a empoisonné ma vie. Il pouvait me tuer et laisser l’enfant en vie, car il n’a rien fait. Je me sens responsable en partie de la mort de mon enfant parce que j’étais la cible de son bourreau. C’est cela qui me traumatise. Ce criminel ne mérite plus de vivre.»

Ramata Ka, grand-mère de Amadou Ka, tué : «J’ai perdu mon unique soutien»

Tout comme Cheikh Sow qui ne parvient toujours pas à faire le deuil de son unique enfant, la vieille Ramata Ka, domiciliée au village de Douly, dans la commune de Thiaméne Pass (département de Linguère), garde encore intacts les mauvais souvenirs de son petit-fils, tué à coups de machette dans la nuit du 26 au 27 juillet 2020 (son bourreau a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle). Portant toujours les stigmates du traumatisme qui la ronge à petit feu, la septuagénaire hurle de chagrin : «Je sais que j’ai perdu mon petit-fils. Je ne le reverrai plus jamais dans ma vie. Mais, j’ai toutes les difficultés du monde pour admettre cette évidence. Amadou représentait tout pour moi. Son papa me l’avait confié quand il avait 03 ans. Il me tenait compagnie. C’est lui qui s’occupait de mon troupeau. Sa mort m’a beaucoup affectée. D’ailleurs, lorsque j’étais été informée qu’il a été tué par son ami, qui lui avait tranché le cou et fendu le crâne, je voulais me donner la mort, car je savais que ma vie n’aurait désormais plus de sens. Tout mon troupeau a été volé. Cette sanction est lourde, mais elle ne pourra jamais me ramener mon petit-fils. Certes, je m’en remets à Dieu en tant que croyante, mais depuis la mort d’Amadou, ma vie a commencé à basculer…»

B. S, époux de C. Ka, victime de tentative de viol : «Si j’avais surpris cet homme…»

Habillé d’un grand boubou de couleur bleu, B. S. assis à la deuxième rangée de la salle d’audience du tribunal de grande instance de Louga, ne pouvait rester sur place, quand l’affaire opposant sa femme, C. Ka et le riche commerçant Mamadou Lèye, était jugée. Voulant coûte que coûte communiquer avec la partie civile, sa douce moitié, il perturbait même le bon déroulement de l’audience. Recadré par l’huissier audiencier, il s’est calmé. Approché après que la chambre criminelle a sorti son verdict en condamnant l’accusé en 5 ans ferme, il approuve : «Cet homme voulait violer ma femme. Il a monté de toutes pièces cette histoire en déclarant que mon épouse était consentante au début. C’est cela qui me fait mal. Ma femme a de grandes filles. Les deux ont été même données en mariage. Elles sont très gênées par cette histoire. Leurs co-épouses n’hésitent pas à leur jeter des quolibets. Pour ce qui est de mon cas, je sais que les habitants de notre village sont en train de raconter du n’importe quoi sur ma femme, mais vraiment moi, je ne me préoccupe pas de détails. J’ai discuté avec C. Ka et elle m’a tout raconté. Cet homme lui a tendu un piège dans le but d’entretenir avec elle des rapports sexuels. Je suis certes gêné par cette histoire qui a quasiment détruit la vie de ma femme, mais je rends grâce à Dieu, car si j’avais surpris cet homme, il saura qu’il a touché à l’intouchable…»

El Hadji Sarr, oncle de Coulibaly Aïdara, victime de tentative de meurtre : «Mon neveu est devenu paralytique…»

Victime de tentative de meurtre, Coulibaly Aïdara, a été poignardée par son ami, Aly Ndiaye qu’il taxait «d’homosexuel». Le jeune homme qui s’était retrouvé avec le ventre ouvert, a été évacué à l’hôpital de Louga. Son bourreau a été traduit devant la chambre criminelle. Il a été jugé en l’absence de sa victime qui suit toujours un traitement « très coûteux » à Dakar. En effet, d’après son oncle qui est en train de remuer ciel et terre pour prendre en charge ses frais médicaux, «le jeune homme qui gagnait bien sa vie est devenu paralytique…» Il confie : «Quand je vois mon neveu couché sur le lit sans faire de mouvements, je suis triste. Un jeune âgé de 25 ans qui travaillait dur est aujourd’hui contraint de rester sur place pour avoir été poignardé par un ami qui va certainement continuer de vaquer à ses préoccupations. C’est vraiment frustrant. La victime est issue d’une famille modeste. Sa mère n’est plus en vie et son père est devenu très vieux. C’est moi qui me bats pour lui acheter les ordonnances. Présentement, il est à Dakar pour suivre des soins. Je dois dépenser au moins plus de cent mille pour une séance de rééducation…»

Avec IGFM