Covid-19 :l’ organisation diligente du retour volontaire des enfants dans leurs foyers d’origine au programme

Le ministre de la Femme, de la Famille et de la Petite enfance va entamer, bientôt, une phase des opérations de retrait des enfants des rues.Face au Covid-19, Ndèye Saly Diop Dieng a annoncé une batterie de mesures déclinées en un plan d’urgence des enfants de la rue afin de les protéger contre le coronavirus.Selon Enquête, il s’agit de l’organisation diligente du retour volontaire des enfants dans leurs foyers d’origine.Les enfants seront retirés de la rue et placés dans les centres d’accueil pour enfants, le temps de chercher leurs familles et organiser leur retour.