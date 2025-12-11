Badara Gadiaga est désormais libre. Le chroniqueur de la TFM a bénéficié, ce jeudi 11 décembre, d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire strict.

Ses avocats avaient comparu le 4 décembre devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, dans le cadre du recours introduit par le ministère public. Ce dernier contestait l’ordonnance de mise en liberté provisoire sous bracelet électronique rendue par le juge d’instruction.

Désormais, Badara Gadiaga est libre, mais placé sous bracelet électronique et soumis à des mesures strictes de contrôle judiciaire.

Pour rappel, le 10 novembre, à l’issue de son audition au fond, le doyen des juges du tribunal de Dakar avait ordonné sa remise en liberté sous bracelet électronique. Une décision à laquelle le procureur de la République s’était opposé, avant de saisir la Cour d’appel pour en demander la réformation.