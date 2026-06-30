Coupe du monde 2026 : Haaland et la Norvège éliminent la Côte d’Ivoire

La Norvège a éliminé la Côte d’Ivoire (2-1) en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. – Amad Diallo a égalisé pour la Côte d’Ivoire à la 74e minute, après l’ouverture du score norvégienne par Antonio Nusa à la 38e. – Erling Haaland a inscrit le but de la victoire norvégienne à la 86e minute, offrant à son pays une qualification historique pour les huitièmes.

L’aventure de la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde 2026 s’arrête dès les seizièmes de finale. Les Éléphants ont été éliminés par la Norvège (2-1) au terme d’une rencontre intense et disputée.

Les Scandinaves ont ouvert le score à la 38e mn par Antonio Nusa. Le milieu de terrain d’origine nigériane a trompé Yahya Fofana d’une superbe frappe enroulée, inscrivant un magnifique but qui a permis à la Norvège de rejoindre les vestiaires avec l’avantage au score.

Au retour des vestiaires, les Ivoiriens ont multiplié les offensives, mais se sont heurtés à une défense norvégienne bien organisée, qui a longtemps repoussé les tentatives d’Amad Diallo et de Guéla Doué. À force d’insister, la Côte d’Ivoire a toutefois fini par trouver la faille.

À la 74e mn, au terme d’une belle action collective menée avec Nicolas Pépé, Amad Diallo a éliminé un défenseur avant de tromper le gardien norvégien d’une frappe puissante. Cette égalisation a déclenché la joie des supporters ivoiriens.

Mais la Norvège a eu le dernier mot. À la 86e mn, Oscar Bobb a parfaitement lancé Patrick Berg, qui a servi l’inévitable Erling Haaland. D’un plat du pied précis, l’attaquant norvégien a inscrit le but de la victoire.

Grâce à cette 5e réalisation du « Cyborg », marquée à quatre minutes de la fin du temps réglementaire, la Norvège élimine la Côte d’Ivoire et décroche son billet pour les huitièmes de finale. Une première.