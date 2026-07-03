La sélection brésilienne devra composer sans l’un de ses principaux atouts offensifs pour son huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Toujours gêné par une blessure musculaire, Raphinha ne sera pas en mesure de tenir sa place face à la Norvège, dimanche au MetLife Stadium.

Malgré une évolution encourageante ces derniers jours, l’ailier du FC Barcelone n’a pas assez récupéré pour intégrer le groupe de Carlo Ancelotti. Selon les informations de la presse espagnole, le joueur a repris un travail individuel sur le terrain, mais n’a jamais participé aux séances collectives, un indicateur jugé insuffisant par le staff médical.

Par mesure de précaution, la Seleção a préféré renoncer à son retour afin d’éviter toute aggravation de sa blessure. Cette décision s’explique également par les antécédents du joueur, déjà touché au même biceps fémoral quelques mois auparavant.

Pour cette rencontre décisive, Carlo Ancelotti devrait maintenir l’animation offensive qui a donné satisfaction lors des derniers matches. Rayan est attendu sur le côté droit de l’attaque, tandis que Vinícius Júnior occupera le flanc gauche. En pointe, Matheus Cunha devrait une nouvelle fois être chargé de mener l’offensive brésilienne.

Le technicien italien devra également revoir son entrejeu. Victime d’une blessure qui l’a contraint à quitter définitivement la compétition, Lucas Paquetá devrait être remplacé par Danilo Santos dans le onze de départ.

En cas de qualification pour les quarts de finale, le Brésil pourrait enregistrer le retour de Raphinha. L’international brésilien poursuit son programme de rééducation avec l’encadrement médical de la Seleção et espère être opérationnel pour un éventuel quart de finale prévu le 11 juillet à Miami contre le vainqueur du match Angleterre-Mexique.