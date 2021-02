Coupe du Roi : Le FC Barcelone battu par le Fc Séville avec un Ivan Rakitic buteur

COPA DEL REY – Le FC Séville bat le FC Barcelone 2-0 et prend une option sur la qualification en finale avant le match retour qui se jouera le 3 Mars prochain au Camp Nou. On a vu un superbe but de Jules Kounde avant qu’Ivan Rakitic n’alourdisse l’addition. Et attention, c’est pas fini. Voici les stats

Jules Kounde en première mi-temps c’est 2 tirs (la moitié du FC Séville qui en a tenté 4), 1 but, 45 passes réussies sur 49 (91,8%) le 2e meilleur ratio d’un joueur du FC Séville en première période.

Le gardien Marocain Yassine Bounou a préservé ses buts inviolés (n’a pas encaissé) dans chacune de ses 8 rencontres de Coupe du Roi avec le FC Séville. Il a stoppé les 18 tirs cadrés qu’il a reçus dont les 4 de ce soir contre le FC Barcelone.

Voici les défenseurs qui ont marqué et réussi 50 passes ou plus contre le FC Barcelone dans un seul et même match toutes compétitions confondues depuis 2013-2014

2015 – Medhi Benatia (68 passes) – Champions League

2020 – Sergio Ramos (53 passes) – La Liga

2021 – JULES KOUNDÉ (63 passes) – Coupe du Roi ce soir