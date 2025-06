Côte d’Ivoire : la liste électorale définitive exclut Tidjane Thiam

Le débat semble définitivement clôt sur une probable candidature ou non du chef de l’opposition ivoirienne et ancien directeur général du Crédit Suisse, Tidjane Thiam à la prochaine élection présidentielle.

Hier avec la publication de la liste électorale définitive, le président du PDCI a été exclu de la liste définitive des candidats à la présidentielle ivoirienne, le rendant inéligible pour se présenter aux élections d’octobre.

Thiam avait promis de se battre bec et ongles en avril après sa radiation des listes à cause de sa nationalité française au moment de son inscription et jurait qu’il n’ abandonnerait pas sa candidature à la présidentielle malgré une décision de justice.

Aujourd’hui, cette situation fait planer un sentiment de peur de voir le pays basculer à nouveau dans les troubles. Le PDCI est le principal parti d’opposition, et la mise à l’écart de son candidat sonne comme une déclaration de guerre pour les partisans.

Après la mise à l’écart de Laurent Gbabgbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, et maintenant Tidjane Thiam, le pouvoir actuel semble vouloir éliminer tout adversaire potentiel pour l’élection d’octobre. Même si Ouattara, qui a effectué trois mandats, n’a pas encore annoncé sa candidature, il faudra attendre la fin juin pour que le parti au pouvoir, le RHDP, dévoile le nom de son candidat.

En attendant, monsieur Thaim a déposé une plainte mardi auprès du Comité des droits de l’homme des Nations Unies. Une action qui vise à contraindre l’État ivoirien à prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’élection présidentielle se déroule dans des conditions justes, inclusives et démocratiques selon le plaignant.