Corniche Ouest : Le tribunal rappelle à l’ordre KFC et Eric Kayser pour nuisances sonores

Le Tribunal de Dakar a statué en référé civil, ordonnant à KFC Sénégal et à la boulangerie-pâtisserie Éric Kayser de mettre fin à leurs émissions sonores excessives. Situés à Fann Résidence sur la Corniche Ouest, ces deux établissements font face à une astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard s’ils ne se conforment pas à la décision.

L’affaire a été initiée par Samba Thiam et d’autres résidents du quartier, excédés par les bruits constants provenant des locaux des deux enseignes. Selon les plaignants, ces nuisances sonores perturbent gravement leur quotidien, dépassant les seuils autorisés par la loi. Le tribunal, saisi en urgence, a jugé la requête recevable et a imposé aux défendeurs de respecter les normes fixées par l’article 116 du décret n°2025-227 portant application de la loi n°2023-15 du 2 août 2023 sur le Code de l’Environnement.

Ces normes stipulent que les niveaux de bruit ne doivent pas excéder 60 décibels en journée et 40 décibels la nuit, afin d’éviter toute exposition dangereuse pour la santé humaine. Les établissements, installés rue de l’Université à Fann Résidence, devront prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer ces émissions sonores, sous peine de sanctions financières cumulatives.

Rendue le 29 septembre 2025, l’ordonnance du tribunal entre en vigueur dès sa signification aux parties concernées. L’astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard vise à garantir une exécution rapide de la décision, tandis que les dépens ont été mis à la charge de KFC et Éric Kayser.

Cette affaire met en lumière les tensions croissantes entre les commerces urbains et les riverains dans les zones résidentielles de Dakar, où le développement commercial rapide peut parfois empiéter sur la qualité de vie des habitants. Ni KFC Sénégal ni Éric Kayser n’ont pour l’instant réagi publiquement à cette ordonnance, mais des mesures correctives, telles que l’installation d’isolants acoustiques ou la réduction des horaires d’activité bruyante, pourraient être envisagées pour se conformer aux exigences légales.

Le Code de l’Environnement sénégalais, renforcé par des décrets récents, vise à protéger les citoyens contre les pollutions diverses, y compris les nuisances sonores. Des cas similaires ont été rapportés dans d’autres quartiers de la capitale, soulignant l’importance croissante accordée à la santé publique et au bien-être urbain.

Les riverains espèrent que cette décision marquera un tournant pour un quartier plus paisible sur la Corniche Ouest, l’une des artères emblématiques de Dakar.