Coopération Sénégal–Turquie : Ousmane Sonko reçoit le Vice-ministre turc du Commerce

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce lundi 8 décembre 2025, le Vice-ministre turc du Commerce chargé des exportations, M. Özgür Volkan Ağar, à la tête d’une délégation venue participer à la 33e Foire Internationale de Dakar (FIDAK).

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques entre le Sénégal et la Turquie, les deux pays visant désormais à porter le volume de leurs échanges commerciaux à plus d’un milliard de dollars.

Cette visite intervient également quelques semaines après le déplacement du Premier ministre Ousmane Sonko en Turquie, où il avait signé plusieurs instruments de coopération stratégique destinés à intensifier le partenariat bilatéral dans les domaines du commerce, des investissements et de l’industrialisation.

Les discussions de Dakar prolongent ainsi les engagements pris lors de ce voyage, confirmant la volonté des deux États d’accélérer leurs projets communs et de consolider une coopération économique déjà dynamique.