Coopération Sénégal–EAU : une mission émiratie à la Primature

Le Gouvernement du Sénégal a reçu, ce 10 décembre 2025 à la Primature, une délégation des Émirats Arabes Unis conduite par le ministre du Commerce extérieur, Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, en visite de travail à Dakar.

Placée sous la coordination du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, la mission émiratie tient plusieurs séances de travail avec les autorités sénégalaises.

Les discussions portent sur des secteurs stratégiques, notamment la Santé, les Énergies, les Mines, le Pétrole et le Gaz, les Télécommunications et l’Agriculture, en vue de renforcer la coopération bilatérale et d’explorer de nouveaux projets d’investissement.

Cette visite traduit l’engagement des Émirats Arabes Unis à consolider leur partenariat économique avec le Sénégal, un pays considéré comme l’un des pôles de stabilité et d’opportunités en Afrique de l’Ouest. Pour le Gouvernement sénégalais, ces échanges ouvrent la voie à des investissements structurants, capables de renforcer durablement la trajectoire de développement national.