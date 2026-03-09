Conflit au Moyen-Orient : le pape Léon XIV appelle à ouvrir un espace de dialogue

Le pape Pope Leo XIV a lancé, dimanche, un appel pressant à la paix au Middle East, exhortant les parties impliquées dans les violences à privilégier le dialogue afin d’éviter une escalade régionale.

S’exprimant devant près de 15 000 pèlerins rassemblés sur la Saint Peter’s Square, au Vatican City, lors de la prière de l’Angélus, le souverain pontife a exprimé sa profonde inquiétude face à l’intensification des hostilités dans la région. Il a évoqué « les épisodes de violence et de dévastation » ainsi qu’un « climat généralisé de haine et de peur » qui, selon lui, fait craindre une extension du conflit à d’autres pays.

Dans son message, le chef de l’Église catholique a notamment mentionné le Lebanon, qu’il a qualifié de « cher Liban », redoutant que l’instabilité actuelle ne se propage à ce pays déjà fragilisé par de multiples crises.

Face à cette situation, le pape a appelé les fidèles et la communauté internationale à œuvrer pour la paix. « Prions pour que le fracas des bombes cesse, que les armes se taisent et qu’un espace de dialogue s’ouvre afin que la voix des peuples puisse être entendue », a-t-il déclaré.

Un conflit aux répercussions régionales

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues au Middle East, marqué par l’intensification des affrontements entre Iran, Israel et les United States. Les violences ont provoqué de lourdes pertes humaines et alimenté les craintes d’une conflagration plus large dans la région.

Au-delà des conséquences humaines et sécuritaires, la crise suscite également des inquiétudes sur le plan économique et énergétique. Le trafic maritime a notamment chuté dans le Strait of Hormuz, passage stratégique par lequel transitent habituellement près de 20 millions de barils de pétrole par jour.

Face à ces risques d’embrasement régional et de perturbation économique mondiale, l’appel du pape à la retenue et au dialogue s’inscrit dans une démarche visant à encourager les acteurs internationaux à privilégier la voie diplomatique.