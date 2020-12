Conakry : Investiture d'Alpha Condé , Domingos l'opposant du président Bissau guinéen Oumaro S Mbalo parmi les invités

Alpha Condé déclaré vainqueur de la présidentielle du 18 Octobre 2020 sera investi ce mardi à Conakry. Le président guinéen qui a convié une douzaine de chefs d’état à cette cérémonie n’a pas manqué d’écarter certains jugés “indésirables“. C’est le cas du Bissau-guinéen Umaro Cissoko Embaló.

Entre Alpha Condé et Umaro Cissoco c’est une histoire de “je t’aime, moi non plus”. Les deux Chefs d’Etat ne s’apprécient guère et c’est peu dire. Le président Alpha Condé qui sera investi ce mardi pour un troisième mandat à la tête de la Guinée à clairement décidé de barrer au stylo rouge, le nom de son homologue de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embaló, de la liste des personnalités invités. Et pour enfoncer le clou et rappeler au président autoproclamé de la Guinée-Bissau qu’il n’a pas remporté le scrutin de Décembre 2019, Alpha Condé a invité Domingos Simões Pereira. Le président et candidat du PAIGC, déjà présent à Conakry, s’est vu dérouler le tapis rouge par le président Guinéen. Une victoire pour l’ancien Premier ministre de la Guinée-Bissau.

À l’issue de l’élection présidentielle du 29 décembre 2019, Umaro Cissoco Embalo avait été déclaré vainqueur par la Commission nationale électorale (CNE). Arguant d’«importantes irrégularités», son adversaire au second tour Domingos Simoes Pereira a saisi la Cour suprême de justice (CSJ). Celle-ci a ordonné le recomptage des voix et la production des procès-verbaux par la CNE. Une demande à laquelle la partie adverse n’a jamais répondu. Umaro Cissoco Embaló, avec le soutien du triumvirat, Macky Sall – Muhammadu Buhari et Mahamadou Issoufou, décide alors un passage en force et s’autoproclame président de la Guinée-Bissau. Selon nos informations, le président nigérien Mahamadou Issoufou qui a publiquement apporté son soutien à Cellou Dalein Diallo, est lui aussi déclaré persona non grata à Conakry.