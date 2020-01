Commune de Yeumbeul Nord: Youry Sall, responsable APR, dénonce la gestion du maire Daouda Ndiaye

La commune Yeumbeul Nord est la plus mal gérée du département de Pikine. C’est le constat amer qu’a fait Youri Sall, responsable des jeunes de l’Apr et président du mouvement Taxawu Yeumbeul Nord. Dans une longue tribune, dont copie est parvenue Leral, il pointe un doigt accusateur au « maire Daouda Ndiaye, son cabinet et certain des conseils municipaux ».

«Trop de manquement et d’absence d’exécution des solutions actées dans la troisième décentralisation par le premier magistrat de la commune. La commune souffre d’insécurité, d’entretien, de l’éclairage public, le soutien social, la prise en charge de l’éducation, l’impureté, des problèmes de financement (subvention) des Associations, Gie, collectifs et ceux qui le dirigent sont en cavalant », accuse-t-il.

Ainsi, Youri Sall estime qu’une commune qui vote et reçoit une somme de neuf cent soixante millions (960 000 000 FCFA) par an dans une superficie de 853ha devait au minimum satisfaire à 79 % la demande communautaire ».

Mais, regrette-il, « au lieu de se concentrer sur les problématiques communales, le maire concentre la majorité de son temps à diviser, détailler et schématiser ses camarades de parti et compagnons d’hier. Il préfère être accompagné par des laudateurs pour bien exécuter sa feuille de route, consistant à être le centre de la Commune ».

« Le président Macky Sall a réalisé d’énormes chantiers et d’action sociale dans la commune à travers la PROMOVILLE, ONAS, DER, PNBSF, CMU, DGPSN, PUDC, PUMA, PNBF ainsi de suite. À notre grande surprise Daouda Ndiaye et sa troupe font croire que, c’est eux qui ont pavé les axes de la zone Darou Salam, Cité Comico, Marché Béne, Baraque et Asecna… Tout ceci, pour dire que le Président Macky Sall n’a rien fait à fait à Yeumbeul Nord», ajoute Youri Sall.

Et de conclure : « Ce qu’on attend de Daouda Ndiaye et de son équipe, c’est de numériser la gestion de la Communale, d’éclairer les litiges fonciers de Gadaye et les maisons abandonnées par les inondés. De dire strictement, la vérité et rien que la vérité aux populations sur sa gestion. On ne dirige pas une Commune avec des mensonges, dissimulations, escobarderies, fables, contrevérités, blagues et du folklore ».