Commerce et sécurité : Des experts des douanes de la Gambie et du Sénégal se réunissent à Banjul

Dans une avancée significative pour le commerce régional et la coopération douanière, des experts de la Gambie et du Sénégal se sont réunis hier à Banjul pour discuter des moyens de renforcer la collaboration et de simplifier les procédures douanières entre les deux pays.

Organisée sur deux jours dans un esprit de fraternité, de relations amicales et de protection des frontières, cette réunion vise à revoir les accords et recommandations adoptés l’année dernière à Dakar entre les deux administrations douanières.

Elle souligne également l’engagement des deux nations à favoriser un environnement douanier plus efficace et efficient, facilitant ainsi les flux commerciaux et l’intégration économique dans la région.

Prenant la parole lors de la réunion, le Commissaire général Yankuba Darboe a déclaré que cette rencontre marque une étape cruciale dans la mise en œuvre des résolutions et recommandations adoptées lors de la réunion bilatérale tenue entre les deux pays l’an dernier à Dakar.

« Cette réunion a ouvert la voie à une collaboration renforcée entre nos deux institutions, avec pour objectif commun d’améliorer la coopération douanière, de faciliter le commerce légitime, de sécuriser nos frontières et de favoriser l’intégration économique entre nos deux pays. »

En tant que pays voisins partageant des liens historiques, culturels et économiques profonds, CG Darboe a ajouté :

« Il nous incombe de veiller à ce que nos administrations douanières travaillent en étroite collaboration, de manière efficace et transparente. »

« Les avancées que nous réaliserons grâce à ces discussions techniques auront un impact direct sur la facilitation du commerce à nos frontières communes, réduiront les goulets d’étranglement et soutiendront la compétitivité de nos économies. Cette réunion offre donc une opportunité précieuse à nos équipes techniques et aux parties prenantes clés pour examiner en profondeur les progrès réalisés depuis juillet 2024. »

« C’est également le moment de discuter en toute franchise des difficultés rencontrées, d’identifier les domaines nécessitant des efforts renouvelés, et de proposer des solutions concrètes pour assurer la mise en œuvre complète et dans les délais de nos engagements. »

Le Colonel Babacar Mbaye, Directeur général des Douanes du Sénégal, a indiqué que la réunion s’inscrit dans le dynamisme que les deux pays souhaitent insuffler, tel qu’exprimé lors de leur dernière rencontre bilatérale tenue à Dakar.

« C’est le témoignage de notre volonté de consolider, mais surtout d’opérationnaliser les recommandations issues de la réunion de Dakar pour une gestion concertée et intelligente de nos frontières communes. C’est également l’un des canaux mis en place par les plus hautes autorités de nos deux pays, qui ont à cœur de faire évoluer la relation entre nos États en un modèle exemplaire inspirant les autres. »

Il a ajouté que la relation fraternelle entre la Gambie et le Sénégal devrait plus que jamais être affirmée comme une source d’inspiration pour tous les pays membres de la CEDEAO.

« En bâtissant notre coopération sur la base de la confiance et de l’amitié, nous pouvons montrer la voie vers une intégration régionale réussie. Pour atteindre cet objectif, nous devons continuer à développer des initiatives innovantes, échanger des informations et mutualiser nos efforts pour faire face efficacement aux défis communs auxquels nos administrations sont confrontées. »

Il a également souligné que les deux pays doivent rester vigilants et coordonner leurs efforts pour lutter contre la criminalité transfrontalière et le trafic illicite.

Le président du conseil d’administration de la GRA, Dawda Ndure, a déclaré qu’il est important que les administrateurs des douanes de la Gambie et du Sénégal continuent à combler les écarts là où ils existent, à ouvrir des lignes de communication et à partager leurs connaissances.

Dans une déclaration lue en son nom, le ministre des Finances Seedy Keita a insisté sur la nécessité de mettre pleinement en œuvre les accords et recommandations faits à Dakar afin que les résultats escomptés soient atteints.

Le ministre Keita a souligné que le gouvernement accorde une grande importance au partage d’informations entre les deux administrations douanières. Il a exhorté les experts à continuer dans l’esprit d’excellence, de collaboration, de dialogue, de collecte et de partage d’informations, et à prévenir l’entrée d’articles interdits.