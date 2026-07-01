Clôture de la session unique 2025-2026 : Ousmane Sonko appelle les députés à dépasser les querelles partisanes

Ousmane Sonko a clos la session unique 2025-2026 de l’Assemblée nationale en appelant les députés à dépasser les querelles partisanes et à privilégier le travail de fond. – Il a défendu le bilan parlementaire, saluant des réformes en gouvernance économique, justice et développement territorial, et plaidé pour des lois améliorant concrètement la vie des Sénégalais. – Sonko a annoncé la préparation de réformes majeures pendant l’intersession (agriculture, défense, justice, identité biométrique) et des initiatives de transparence comme une newsletter et un podcast vidéo.

Après plusieurs mois de travaux parfois intenses, souvent houleux et marqués par de vifs affrontements entre majorité et opposition, l’Assemblée nationale a refermé, ce lundi, sa session ordinaire unique 2025-2026. Au moment de tirer le rideau, son président, Ousmane Sonko, a choisi de laisser les polémiques de côté pour adresser un message de rassemblement et de responsabilité. Avant même de parler politique, il a eu une pensée pour les milliers de jeunes Sénégalais qui affrontent cette semaine les épreuves du baccalauréat. Un geste simple, mais symbolique, qui a ouvert un discours résolument tourné vers l’avenir.

Face aux députés, Ousmane Sonko a défendu le bilan de l’année parlementaire. Selon lui, l’hémicycle ne s’est pas contenté d’enchaîner les textes de loi. Des réformes importantes ont été adoptées dans des domaines aussi sensibles que la gouvernance économique, la justice, l’administration ou encore le développement territorial. Mais il estime que le Parlement doit désormais changer de rythme et de philosophie : produire moins de lois dictées par l’urgence politique et davantage de textes capables d’améliorer concrètement la vie des Sénégalais.

Modernisation, digitalisation et contrôle de l’action gouvernementale

Le président de l’Assemblée a également insisté sur la modernisation de l’institution. La digitalisation des procédures avance, les commissions parlementaires sont appelées à jouer un rôle plus important et une chaîne parlementaire est en préparation pour rapprocher davantage les citoyens des travaux des députés. Pour Ousmane Sonko, une Assemblée moderne ne peut toutefois se limiter à voter des lois. Elle doit aussi exercer pleinement sa mission de contrôle de l’action gouvernementale. Il a ainsi salué le développement des questions d’actualité et du contrôle budgétaire, rappelant qu’un gouvernement doit accepter d’être évalué et de rendre des comptes.

Dans la même logique de transparence, il a annoncé deux nouveautés destinées à ouvrir davantage le Parlement aux citoyens : une newsletter qui expliquera, avec des données simples et des chiffres, les textes examinés, ainsi qu’un podcast vidéo qui donnera la parole aux députés et mettra en lumière leurs actions dans leurs circonscriptions.

Intersession studieuse : cap sur les réformes majeures

Si la session est terminée, le travail, lui, ne s’arrête pas. Ousmane Sonko a annoncé que l’intersession sera mise à profit pour préparer plusieurs réformes majeures touchant notamment à l’agriculture, à la défense, à la justice, à l’identité biométrique, à la publicité et à la politique industrielle.

Enfin, dans un contexte où les échanges au sein de l’hémicycle ont souvent été marqués par des tensions et des invectives, le président de l’Assemblée a lancé un appel à tous les groupes parlementaires. Il les invite à dépasser les querelles partisanes, à faire preuve de davantage de respect mutuel et à privilégier le travail de fond. « Les Sénégalais attendent moins de postures et davantage de résultats », a-t-il conclu, avant de déclarer officiellement close la session ordinaire unique 2025-2026.