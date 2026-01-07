Chute mortelle d’une femme de 58 ans à Pikine : Ce que révèlent l’autopsie et l’enquête, son amant déféré

Le commissariat d’arrondissement de Pikine a bouclé son enquête sur l’affaire de la femme âgée de 58 ans retrouvée morte chez son amant âgé de 53 ans à la cité Lobat Fall. Les résultats de l’autopsie et les investigations policières éclairent les circonstances dramatiques de ce décès.

Selon des sources de Seneweb, l’autopsie révèle que la cause du décès est un polytraumatisme contondant crânio-cervical, du bassin et du membre inférieur droit, comprenant :

-Une fracture fronto-pariéto-temporale gauche et une hémorragie cérébro-méningée,

-Des fractures des vertèbres cervicales C6 et C7,

-Des fractures des os du bassin,

-Une fracture ouverte des os de la jambe et des fractures multiples des os de la face à gauche.

Ces blessures multiples et graves confirment une chute violente ayant entraîné la mort de la victime.

Une histoire d’amour qui tourne au drame

D’après les investigations policières, après son divorce avec un ressortissant libanais, la dame M.Y.Fall a entamé, plus tard, une relation amoureuse avec I.Seck , son voisin de quartier de la cité Lobat Fall. Le couple a vécu le parfait amour même si la femme était plus âgée que son petit ami, d’après l’enquête de voisinage.

La rupture difficile à accepter

Récemment, le quinquagénaire I.Seck a décidé de mettre fin à leur relation amoureuse, ce que la femme ne pouvait pas supporter. Elle a alors sollicité la clémence de son ex-amant pour se réconcilier. Elle aurait même sollicité l’intervention d’une connaissance de Seck pour faciliter la réconciliation.

Les menaces de suicide

La quinquagénaire a même envoyé un message vocal à Seck pour menacer de se suicider. Elle l’a tenu responsable de son éventuel acte, d’après l’élément sonore exploité dans le cadre de l’enquête selon des sources de Seneweb.

La nuit du drame

Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2025, elle s’est rendue dans l’immeuble où vivait son ex-petit ami au deuxième étage. Mais ce dernier aurait fermé ses portes et mis son téléphone portable hors service pour ne pas décrocher les appels répétitifs de sa visiteuse.

I.Seck vivait avec l’épouse de son petit frère dans cet immeuble. La Dame M.Y.Fall a tenté, sans succès, de contacter par téléphone cette belle-sœur de Seck pour accéder à l’intérieur de l’appartement situé au deuxième étage.

La chute fatale

N’ayant pas réussi à entrer dans l’appartement, elle est montée sur la terrasse de l’immeuble dans la même nuit pour tenter de passer par le balcon afin d’accéder à l’appartement de son ex. C’est dans ces circonstances qu’elle a été victime d’une chute mortelle. La victime était ivre au moment des faits, selon des sources de Seneweb proches de l’enquête.

Au terme de l’enquête, l’amant de la défunte a été déféré ce mardi 6 janvier 2026 pour homicide involontaire. Sa belle-sœur (épouse de son petit frère) a également été présentée au procureur de Pikine-Guédiawaye pour atteinte à l’administration de la justice.

Cependant, cette dernière a juré devant les enquêteurs qu’elle n’avait pas vu les appels de la dame M.Y.F. lors de la nuit des faits.