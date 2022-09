Le gouvernement du Sénégal a pu mobiliser depuis le mois de mars dernier un montant de 620 milliards de FCFA, correspondant à environ 10% de son budget national, pour faire face à l’inflation. La révélation a été faite par le nouveau ministre du commerce et des PME, Abdou Karim Fofana à l’occasion de la 21e session des Assises économiques annuelles du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS).

“300 milliards de subventions au carburant, à l’électricité et au gaz à la date du du 30 septembre 2022, ont été injectés dans le pays. Ce qui fait que les prix n’ont pas bougé dans notre pays, comparativement à des pays comme l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes qui ont connu une augmentation des prix du carburant à la pompe“, a indiqué l’ancien ministre en charge du suivi du PSE.

Le nouveau ministre du commerce et des PME a évoqué d’autres mesures prises par le gouvernement à savoir 157 milliards de FCFA de renonciation aux recettes fiscales pour éviter le renchérissement des coûts du riz, du blé, du maïs, du sucre. Il a aussi cité 120 milliards de revalorisation de salaire des agents public, 43 milliards de transferts d’argent en soutien à 54.3000 familles vulnérables. Abdou Karim Fofana a souligné que le gouvernement a conscience qu’il faut faire davantage avec l’appui du secteur privé et des entreprises pour réussir la relance et s’adapter à ce monde de crise

L’Observateur