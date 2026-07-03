Charles Blé Goudé : « Pour détruire un pays, il suffit de détruire son système éducatif

Après sa participation à la conférence de presse de l’IISAN (Institut International des Sciences et des Arts du Numérique), Charles Blé Goudé, président du COJEP, nous a accordé un entretien au cours duquel il est revenu sur les raisons de sa présence ainsi que sur les enjeux de l’art et du numérique pour l’Afrique.

Pour l’opposant ivoirien, le savoir n’a de valeur que lorsqu’il est transmis. « Le savoir, il faut le partager. Je suis dans une logique de partage d’expériences afin d’amener notre jeunesse à prendre conscience de l’Afrique qu’elle doit bâtir. J’ai toujours dit que le meilleur n’est pas forcément ailleurs. Là où il y a des étudiants qui apprennent, nous avons la responsabilité de les préparer à devenir les hommes et les femmes de demain », a-t-il déclaré.

Charles Blé Goudé estime que l’Afrique doit former ses propres champions. Selon lui, ces derniers ne naissent pas à l’étranger, mais dans les établissements de formation. « Les champions se forment dans les laboratoires, et le premier laboratoire, c’est l’école », a-t-il insisté.

Le président du COJEP a salué la vision du directeur général de l’IISAN, Senghor, qu’il a chaleureusement remercié. « Quand on dit Senghor, ce nom résonne en Afrique et dans le monde entier. Aujourd’hui, il est pleinement engagé sur ce qui constitue les grands enjeux de notre époque. Les sciences et les arts du numérique enseignés dans cette école montrent qu’il a compris, avant beaucoup d’autres, la nécessité de mettre notre jeunesse à niveau afin qu’elle puisse rivaliser avec le reste du monde. »

Pour Charles Blé Goudé, l’un des principaux défis du continent reste le manque de confiance en lui-même. « Nous, Africains, souffrons souvent d’un déficit d’estime de nous-mêmes. Miser sur l’enseignement du numérique, c’est comprendre les enjeux qui façonnent le monde d’aujourd’hui. C’est pourquoi je tiens à féliciter cette initiative. »

L’ancien leader des Jeunes Patriotes a également lancé un avertissement aux dirigeants africains. « Aujourd’hui, pour détruire un pays, il n’est plus nécessaire de larguer des bombes. Il suffit de détruire ou de retarder son système éducatif. Les leaders politiques africains doivent le comprendre. C’est dans l’éducation que se construit le monde de demain. »

Évoquant le développement durable, il a rappelé que « la durabilité consiste à répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures », estimant que le numérique constitue un levier essentiel pour permettre à l’Afrique d’atteindre cet objectif.

Enfin, Charles Blé Goudé a adressé un message à la jeunesse africaine : « Le monde dans lequel nous vivons est un monde de compétition permanente. Ce n’est plus un monde de compassion, mais un monde sans pitié. Aujourd’hui, les plus forts ne sont plus seulement ceux qui possèdent la force physique, mais ceux qui maîtrisent la technologie et le numérique. Nous devons investir massivement dans ces domaines afin de rattraper le retard que notre continent a déjà accumulé. »