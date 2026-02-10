Chaos à l’UCAD : Les critiques de Pape Alé Niang

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été le théâtre de scènes de violence, après des bavures policières contre des étudiants. Abdoulaye Ba, jeune étudiant, a perdu la vie hier, battu à mort par des forces de l’ordre, selon président de l’amical de sa faculté.

Pape Alé Niang, Directeur général de la RTS, a fait un post sur X pour demander l’ouverture d’une enquête. Le journaliste n’a pas manqué de s’en prendre aux forces de l’ordre. “L’usage de la force létale est une mentalité bien ancrée chez nos forces de défense et de sécurité. Dans ces conditions on est jamais à l’abris des bavures qui peuvent conduire à des morts d’homme. L’Etat est tenue d’ouvrir une enquête pour la manifestation de la vérité”, a-t-il écrit.

Le gouvernement, dans un communiqué, a annoncé l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière sur les circonstances du décès de Abdoulaye Ba.

Ces actions font suite à une grève organisée par les étudiants de l’UCAD, suite à la décision du COUD (Centre des Œuvres Universitaires de Dakar) de fermer jusqu’à nouvel ordre de tous les restaurants universitaires.