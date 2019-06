Champions League: Sadio Mané et les Reds

L’international sénégalais Sadio Mané est rentré dans l’histoire du football européen. Après une saison en dents de scie, il a réussi avec les Reds à venir à bout d’une vaillante équipe de Tottenham qui a défendu ses chances jusqu’au coup de sifflet final.

Personne ne les attendait sur le podium. Mais, ce sont bien les Reds qui sont montés sur la plus haute marche du football européen en battant 2 buts à zéros une remuante équipe de Tottenham, un club rival anglais. Alors que tout le monde s’attendait à n’y voir que le Réal de Madrid, le Barça de Léo Messi ou la Juvé de Christiano Ronaldo, c’est la modeste équipe de Sadio Mané qui a réussi à coiffer tout le monde au poteau, pour s’offrir pour la 6 ème fois la coupe aux grandes oreilles. Si on en est arrivé à cette surprise -pour les bookmakers surtout-, c’est que les protégés de Jürgen Klopp n’ont pas fait l’unanimité autour de leur chance cette année.

Mohamed Salah, leur star maison, n’a réussi à marquer que 22 buts sur 38 matches. Il est égalé par son collègue sénégalais qui, avec seulement 36 matches, a marqué le même nombre de buts rivalisant, sur le tableau des meilleurs buteurs de la League, avec Pierre-Ayméric Obaméyang de Arsenal. Vice champion d’Angleterre, les poulains de Jürgen Klopp ont couru, toute cette saison, derrière Manchester City qui, au terme du tournoi, les a dépassé d’un point: 98 contre 97. Avec un tel parcours, on voyait mal comment les presque éternels rivaux au ballon d’or africain pouvaient coiffer tout le monde sur la dernière ligne et gagner la Champions League. Mais voila, à force d’y croire, les Reds y sont parvenus. Grâce, notamment, à l’ancien lillois qui en, deux sorties, a réussi à changer le cours de matches qui semblaient difficiles: face à Barcelone -4 buts à 0- en demie finale et face à Tottenham hier.

Tueur des espoirs du FC Barcelone, Divock Origi est venu confirmer tout le bien qu’on pensait de lui, en marquant le but de la libération -2 buts à 0- contre Tottenham à la 87eme minute. Avant lui, c’est le feu follet Liverpool qui a occasionné le premier but en lançant, volontaire, le ballon sur le bras de Moussa Cissokho alors que ce dernier est dans la surface de réparation. Avec ce pénalty sifflé, il ne restait à Mouhamed Salah que de mettre le ballon dans les filets de Hugo Lloris dès les premières minutes du match. Ensuite, le reste du match n’aura été qu’un récital pour Sadio Mané dont la maîtrise de l’art ne souffre plus d’aucune contestation.